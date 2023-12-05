مركز الملك سلمان وزع قسائم كسوة الشتاء في طرابلس والشوف وعرسال

تم توزيع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وضمن مشروع "كنف" في لبنان للعام 2023م لتوزيع قسائم كسوة الشتاء، كسوة شتوية لـ 1,289 مستفيد من اللاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في مدينة طرابلس والشوف وعرسال.

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