الدفاع المدني: انقاذ 10 أشخاص من التابعية السورية من داخل مزرعة في ارنون-النبطية إبان الإستهداف الاسرائيلي

اعلن الدفاع المدني "انقاذ عشرة أشخاص من التابعية السورية من داخل مزرعة حيث يعملون في ارنون-النبطية، إبان الإستهداف الاسرائيلي الذي طال المزرعة".

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