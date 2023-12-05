MTV: تواصلٌ بين قائد الجيش وبري وميقاتي واتصالات مع سفراء لبحث تداعيات التطورات بالجنوب

علمت قناة "mtv" أن "تواصلاً جرى بين قائد الجيش العماد جوزيف عون وكلّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لبحث تداعيات التطورات الأخيرة في الجنوب اليوم، وخصوصاً الاستهداف المباشر لمركز الجيش والذي سقط نتيجته شهيد وثلاثة جرحى".

كما تجري اتصالات على أكثر من مستوى مع سفراء الدول الغربية في محاولة لتجنّب التصعيد.