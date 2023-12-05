وزارة الخزانة الأميركية فرضت حزمة عقوبات جديدة على أفراد وكيانات روسية وبيلاروسية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، "فرض حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا وبيلاروسيا، تشمل 13 فردًا و20 كيانًا"، موضحة إن "العقوبات شملت شخصيات سياسية بارزة في بيلاروسيا ورجال أعمال كبار ومسؤولين في الصليب الأحمر البيلاروسي".
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن "الكرملين لا يشك في أن العقوبات المفروضة على روسيا ستستمر لسنوات عديدة وأن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على روسيا".
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