السوداني يدعو القادة العسكريين بعدم التدخل في الانتخابات العراقية

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وقال في بيان «إنه حفاظا على سلامة العملية الانتخابية، وإبعادا لها عن أية تأثيرات سلبية وجه رئيس الحكومة جميع القادة العسكريين والأمنيين، وقادة ومديري الأجهزة الأمنية، وآمري التشكيلات الأمنية والعسكرية، بالعمل والالتزام بتأمين الخيارات الحرة للمنتسبين والمقاتلين في التصويت الخاص، وعدم التدخل، بأي شكل من الأشكال، في خياراتهم الانتخابية».
وشدد السوداني في توجيهاته «على أهمية الصوت الانتخابي الحر للمنتسبين والمقاتلين، بوصفهم مواطنين يحمي الدستور والقوانين حرية اختياراتهم السياسية، مثلما تقدم لهم الحماية بوجه أية ضغوط أو محاولات للتأثير بخلاف رغبتهم واختياراتهم».
ومن المنتظر أن تتم عملية التصويت الخاص للقوات العسكرية والأمنية قبيل انطلاق عملية الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في العراق في الثامن عشر من الشهر الحالي بعد توقف دام نحو 10 أعوام، وذلك لانتخاب مجالس محافظات جديدة في البلاد.
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