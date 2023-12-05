شكرا لقرائتكم خبر السجن 5 سنوات للرئيس الموريتاني السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقضت المحكمة ببراءة كل من الوزير الأول الموريتاني السابق يحي ولد حدمين، والوزير الأول الموريتاني السابق أحمد سالم ولد البشير ووزير الطاقة الموريتاني السابق الطالب عبدي فال، وحكمت بفترات سجن غير نافذة من عامين و6 أشهر بحق متهمين آخرين.
وقد قضى الرئيس الموريتاني السابق من فترة الحكم الصادرة عليه نحو 24 شهرا في السجن.
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