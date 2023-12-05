السجن 5 سنوات للرئيس الموريتاني السابق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت المحكمة الموريتانية المختصة بالفساد، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، بالسجن 5 سنوات نافذة بتهمة غسل الأموال، وأسقطت عنه باقي التهم ومنها الثراء غير المشروع واختلاس المال العام وأخذ عمولات ومزايا غير مشروعة.

وقضت المحكمة ببراءة كل من الوزير الأول الموريتاني السابق يحي ولد حدمين، والوزير الأول الموريتاني السابق أحمد سالم ولد البشير ووزير الطاقة الموريتاني السابق الطالب عبدي فال، وحكمت بفترات سجن غير نافذة من عامين و6 أشهر بحق متهمين آخرين.

وقد قضى الرئيس الموريتاني السابق من فترة الحكم الصادرة عليه نحو 24 شهرا في السجن.