شكرا لقرائتكم خبر السيسي: لا بديل عن دولة فلسطينية عاصمتها القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، ضرورة العمل الدولي على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار خلال استقباله رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس في القاهرة إلى ضرورة أن تمارس دول العالم ضغوطها على إسرائيل للقبول بالسلام.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شهد تأكيدا للحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تتطور بشكل مطرد خلال الفترة الأخيرة.

ووفق المتحدث، استعرض الطرفان سبل توسيع هذا التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها ملف الطاقة، مع استشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق أيضا إلى الأوضاع الإقليمية، وبالأخص التصعيد في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، مؤكدا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الشأن، كما تناول العمل المكثف الذي تقوم به مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية المصرية لأهالي القطاع، مشددا على استعداد مصر لاستقبال وتنسيق كافة المساعدات الدولية الموجهة للقطاع.

وثمن الرئيس القبرصي الجهود المصرية الحثيثة للتهدئة وكذا على الجانب الإنساني، مؤكدا حرص قبرص على التنسيق المستمر مع مصر في هذا الصدد، خاصة في ضوء الرؤية المشتركة للبلدين بشأن أولوية العمل لإقرار السلام وضمان الاستقرار في الإقليم.