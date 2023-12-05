إلغاء 960 رحلة طيران بسبب حرب غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت شركة رايان اير للطيران منخفض التكاليف إنه تم إلغاء أكثر من 960 رحلة جوية الشهر الماضي بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. وذكرت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية أن ذلك يأتي بعدما ألغت الشركة 870 رحلة في أكتوبر الماضي نتيجة للصراع في غزة. وعلقت شركات طيران الرحلات الجوية إلى الأردن وتل أبيب، عقب هجوم السابع من أكتوبر الماضي والتصعيد الذي تبع ذلك. وقالت شركة إيزي جيت الأسبوع الماضي إن الصراع وتهديد الاستقرار في المنطقة أثرا على طلب الرحلات الجوية إلى مقاصد مثل مصر، في حين أنها رصدت تأثر الحجوزات في جميع الدول خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

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