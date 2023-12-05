شكرا لقرائتكم خبر إيران ترمي اتهامات القرصنة على الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تركز الاهتمام العالمي على قضية الملاحة البحرية بباب المندب، عقب تهديد واستهداف جماعة الحوثي للسفن، وبعدما نفت إيران مجددا علاقتها بالقرصنة الحوثية، رامية المسؤولية الكاملة على الميليشيات الإرهابية.

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أمس، عن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني قوله «إن بلاده لم تشارك في أي أفعال أو هجمات ضد القوات الأمريكية».

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال في مؤتمر صحفي، «إن واشنطن لديها ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الهجمات على سفن في البحر الأحمر كانت مدعومة بالكامل من إيران رغم أن الحوثيين في اليمن هم من نفذوها».

ورد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان بأن «الادعاءات الأمريكية بشأن دور لنا في الهجمات على سفن إسرائيلية غير صحيحة ولا قيمة لها».

ودعا الاتحاد الأوروبي الحوثيين إلى التوقف الفوري عن التهديدات، والامتناع عن شن المزيد من الهجمات على ممرات الشحن الدولية، والإفراج عن السفينة جالاكسي ليدر التي سيطر عليها الحوثيون في 19 نوفمبر تشرين الثاني الماضي بالبحر الأحمر.

مشاهدات يمنية: