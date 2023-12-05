إيران ترمي اتهامات القرصنة على الحوثيين

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ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أمس، عن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني قوله «إن بلاده لم تشارك في أي أفعال أو هجمات ضد القوات الأمريكية».
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال في مؤتمر صحفي، «إن واشنطن لديها ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الهجمات على سفن في البحر الأحمر كانت مدعومة بالكامل من إيران رغم أن الحوثيين في اليمن هم من نفذوها».
ورد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان بأن «الادعاءات الأمريكية بشأن دور لنا في الهجمات على سفن إسرائيلية غير صحيحة ولا قيمة لها».
ودعا الاتحاد الأوروبي الحوثيين إلى التوقف الفوري عن التهديدات، والامتناع عن شن المزيد من الهجمات على ممرات الشحن الدولية، والإفراج عن السفينة جالاكسي ليدر التي سيطر عليها الحوثيون في 19 نوفمبر تشرين الثاني الماضي بالبحر الأحمر.
مشاهدات يمنية:
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