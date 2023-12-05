حزب الله يدفع جنوب لبنان إلى قلب المعركة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، إن إسرائيل طلبت إخلاء الجنوب من «حزب الله» لتتمكن من إعادة سكان الشمال إلى مستوطناتهم، واصل الاحتلال قصف بلدات لبنانية عدة في منطقة الجنوب، بينما واصل حزب الله الرد على تلك الهجمات بين الحين والآخر، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأطلقت قوات الاحتلال رشقات نارية من موقع الحمارى على المنازل، وشنت الطائرات الحربية المعادية غارات على أطراف بلدتي: رامية والقوزح.

فيما تعرضت المنطقة بين كفر كلا والعديسة لقصف معاد بالقنابل الفوسفورية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح أمس، محيط أطراف بلدتي «الناقورة» و«ميس الجبل» الحدوديتين جنوب لبنان، وتعرض محيط بلدات «شيحين» و«الجبين» في قضاء صور جنوب لبنان، لقصف مدفعي إسرائيلي.

وأعلنت قناة «المنار» التابعة لحزب الله «استهداف موقع العدو الصهيوني في تلة العاصي عند حدود بلدة ميس الجبل جنوب لبنان».

وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت محيط عدد من البلدات الحدودية الجنوبية، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف عدد من البلدات الحدودية، وسط تحليق للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية «طوفان الأقصى».

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه هاجم مرة أخرى مواقع لجماعة حزب الله في لبنان ردا على القصف عبر الحدود، وذكر أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي «قصفت مواقع إطلاق لحزب الله، وبنية تحتية إرهابية، ومجمعا عسكريا» ردا على «عمليات إطلاق من لبنان على إسرائيل.

وتابع: «إضافة إلى ذلك، ردا على إطلاق صاروخ من لبنان إلى منطقة زرعيت شمال إسرائيل، قصف الجيش الإسرائيلي مصادر النيران. ومن أجل إزالة التهديد، ضرب الجيش الإسرائيلي بضعة مواقع أخرى في الأراضي اللبنانية».

وكان جيش الاحتلال ذكر أن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح طفيفة في الهجمات، وأعلن مقاتلو حزب الله مسؤوليتهم عن هجوم على جنود إسرائيليين، وإطلاق النار على أهداف أخرى.

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