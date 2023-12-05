مذكرة تفاهم قطرية - سعودية

ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في العاصمة القطرية الدوحة، اجتماع الدورة السابعة لمجلس التنسيق السعودي - القطري.

ورحب أمير قطر، في مستهل الاجتماع، بولي العهد في زيارته الحالية لدولة قطر، بينما عبر ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما جرى تناول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وشهد ولي العهد وأمير دولة قطر تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين.