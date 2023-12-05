الخارجية الفلسطينية: تُطالب بتدخل دولي وأمريكي لوقف المُخطط الاسعماري في القدس المُحتلة

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف تنفيذ المُخطط الاستعماري المعروف بـ"القناة السفلى"، الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة، في بيان ، إن المخطط يقوم على بناء ما يقارب 1792 وحدة استعمارية في تجمع استعماري جديد في القدس الشرقية المحتلة، موضحة أنه جزء لا يتجزأ من مخططات الاحتلال الرامية لإغراق القدس بالمستعمرات والمستعمرين، وتغيير واقعها التاريخي والسياسي والقانوني والديمغرافي القائم، وتهويدها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وتعميق فصلها بهذا المخطط عن جنوب الضفة الغربية المحتلة، بما يلتهم مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية المخصصة للتنمية، ومحو أية خطوط أو حدود فاصله تُعَرف القدس الشرقية المحتلة.

وأكدت الوزارة أن المُصادقة على هذا المُخطط استغلال إسرائيلي لظروف الحرب الدموية على قطاع غزة وانشغال العالم بها، علمًا أنه مُعد مسبقًا منذ عشرات الأعوام، مُعتبرة أنه عدوان صارخ على الشعب الفلسطيني، ويندرج في إطار التقويض الإسرائيلي المُمنهج لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وفي إطار مُحاولات إسرائيل الرامية لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وبما يغلق الفرصة أمام إحياء عملية السلام وحل الصراع بالطرق السياسية، ويؤدي إلى إغراق ساحة الصراع والمنطقة في دوامة من عنف لا تنتهي، ويصعب السيطرة عليها، ويهدد أيضًا أمن واستقرار المنطقة والعالم.