وزير الدفاع اللبناني: قصف إسرائيل لموقع عسكري لبناني يعد انتهاكًا فاضحًا لقرار مجلس الأمن 1701

ياسر رشاد - القاهرة - اعتبر وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، أن القصف الإسرائيلي لموقع للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية، اليوم الثلاثاء، يعد انتهاكًا فاضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، موضحًا أن هذا الانتهاك يستوجب إدانة عملية من المجتمع الدولي الذي ينادي ليل نهار بتطبيق هذا القرار.

وأكد سليم أن إسرائيل ترفض منذ عام 2006 تطبيق القرار الأممي بكل مندرجاته وتواصل اعتداءاتها على لبنان برًا وجوًا وتقتل مدنيين وإعلاميين، كما تنتهك الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا متجاوزة الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تحرّم انتهاك سيادة الدول برًا وبحرًا وجوًا.

ووجه سليم التحية للجندي اللبناني الذي قتل اليوم في القصف الإسرائيلي لموقع الجيش، متمنيًا الشفاء لزملائه الثلاثة الذين أصيبوا جراء العدوان الإسرائيلي اليوم.

وفي سياق متصل أعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكري من قواته وإصابة 3 آخرين جراء قصف اسرائيلي لمركز عسكري في العديسة بالجنوب اللبناني.

وأكد الجيش في بيان اليوم أن مركز عسكري في منطقة النبي عويضة ببلدة العديسة الحدودية بالجنوب اللبناني تعرض لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

وتصاعدت خلال الأيام الماضية حدة القصف المتبادل بين المقاومة اللبنانية والجيش الاسرائيلي على طول الحدود اللبنانية.

وفي سياق اخر طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف تنفيذ المُخطط الاستعماري المعروف بـ"القناة السفلى"، الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، إن المخطط يقوم على بناء ما يقارب 1792 وحدة استعمارية في تجمع استعماري جديد في القدس الشرقية المحتلة، موضحة أنه جزء لا يتجزأ من مخططات الاحتلال الرامية لإغراق القدس بالمستعمرات والمستعمرين، وتغيير واقعها التاريخي والسياسي والقانوني والديمغرافي القائم، وتهويدها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وتعميق فصلها بهذا المخطط عن جنوب الضفة الغربية المحتلة، بما يلتهم مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية المخصصة للتنمية، ومحو أية خطوط أو حدود فاصله تُعَرف القدس الشرقية المحتلة.

وأكدت الوزارة أن المُصادقة على هذا المُخطط استغلال إسرائيلي لظروف الحرب الدموية على قطاع غزة وانشغال العالم بها، علمًا أنه مُعد مسبقًا منذ عشرات الأعوام، مُعتبرة أنه عدوان صارخ على الشعب الفلسطيني، ويندرج في إطار التقويض الإسرائيلي المُمنهج لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وفي إطار مُحاولات إسرائيل الرامية لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وبما يغلق الفرصة أمام إحياء عملية السلام وحل الصراع بالطرق السياسية، ويؤدي إلى إغراق ساحة الصراع والمنطقة في دوامة من عنف لا تنتهي، ويصعب السيطرة عليها، ويهدد أيضًا أمن واستقرار المنطقة والعالم.