الخارجية الأردنية: نتابع جريمة وفاة أحد مواطنينا في مدينة شيكاغو الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية تتابع من خلال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن، جريمة مقتل مواطن أردني اليوم الثلاثاء، في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية.

وأوضح مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د.سفيان القضاة، أن السفارة الأردنية في واشنطن تتابع مع السلطات الأمريكية المختصة التحقيقات الجنائية للوقوف على ملابسات الجريمة، وملاحقة الفاعل الذي لاذ بالفرار .. مشيرا إلى أن السفارة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المتوفي إلى المملكة بأسرع وقت ممكن وذلك بناء على طلب ذويه.

وأعرب السفير القضاة، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لعائلة المتوفي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

لبنان: استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين في قصف اسرائيلي بالجنوب

أعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكري من قواته وإصابة 3 آخرين جراء قصف اسرائيلي لمركز عسكري في العديسة بالجنوب اللبناني.

وأكد الجيش في بيان اليوم - أن مركز عسكري في منطقة النبي عويضة ببلدة العديسة الحدودية بالجنوب اللبناني تعرض لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

وتصاعدت خلال الأيام الماضية حدة القصف المتبادل بين المقاومة اللبنانية والجيش الاسرائيلي على طول الحدود اللبنانية.

وفي سياق آخر، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا التطورات الراهنة والوضع في جنوب لبنان وغزة.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالسراي الكبير مقر رئاسة الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.

وتواصلت اليوم عمليات القصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بالقطاعات الثلاثة للجنوب اللبناني والشمال الإسرائيلي.