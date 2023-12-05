نتنياهو: سمعت شهادات الأسرى المفرج عنهم بشأن انتهاكات حصلت لهم في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، إن قواته تعمل في خانيونس وتقاتل بتصميم، مشيرا إلى أنه التقى أبناء عائلات الأسرى وسيعمل على استعادة ذويهم من غزة.

وادّعى نتنياهو أنه سمع شهادات من الأسرى المفرج عنهم عن انتهاكات حصلت لهم خلال فترة الاحتجاز في غزة، زاعما أن هناك فظاعات حصلت للأسيرات في القطاع والمنظمات الدولية لم تتحدث عن هذا الأمر.

ولفت نتنياهو إلى أن الاحتلال نجح في استعادة 110 من الأسرى من خلال العملية البرية وهذه هي الطريقة الوحيدة لاستعادة البقية، ويعملون من أجل إعادة جميع الأسرى من العسكريين والمدنيين.

وأكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال أنهم حاصروا جباليا وخانيونس، مُدّعيا أنه لا يوجد مكان لا يستطيعون الوصول إليه وأن جنودهم يقاتلون وجها لوجه.

ووجه نتنياهو رسالة إلى عائلات قتلى الاحتلال من الجنود قائلا: "أقول لعائلات الجنود القتلى إننا نحارب معا وسنحسم الأمر ونقضي على حماس ونستعيد الأسرى".

وشدد على أن غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح، زاعما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو وحده من يستطيع تحقيق ذلك وليس قوات دولية، منوّها إلى أن الطريق الوحيدة لإنهاء الحرب هو ضرب حماس ضربة ساحقة، داعيا العالم للوقوف معه لتحقيق هذا الهدف، وفق تعبيره.