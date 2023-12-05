الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من الإعلاميين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي؛ اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدا من الإعلاميين.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية، مرحباً بزيارتهم لمقر الحملة، مثمنا دور الإعلام المؤثر على المشهد، ودورهم في المساهمة الإيجابية في توعية المواطنين بممارسة حقوقهم الانتخابية.

وأشار فوزي إلى أن الدور الإعلامي في الانتخابات مهم جدا في نقل الحقائق وتشجيع المواطنين على المشاركة الانتخابية، مشيدا بالانتخابات الرئاسية بالخارج وبمشاركة أبناء مصر بالخارج في حرصهم على الإدلاء بصوتها في الانتخابات، انطلاقا من دورهم الوطني تجاه بلدهم.

من جانبه، قال الوفد: هناك اصطفاف كبير خلف القيادة السياسية في المواقف الوطنية التي انتهجتها خلال السنوات الماضية وحتى الآن، وأنهم يبذلون كل الجهد لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري وأنه السبيل لحفظ الأمن والاستقرار بالبلاد، فضلا عن استمرارهم في عرض إنجازات القيادة السياسية.

وأشاد الوفد بتواصل الحملة الرسمية مع كل الفئات المختلفة، وأنه رغم التحديات الاقتصادية إلا أن الجميع أصبح مطمئن في ظل وطن هاديء في منطقة تشهد صراعا كبيرا، ورغم كل ذلك حرص المرشح الرئاسي تحقيق إنجازات ومبادرات على كافة المستويات وهذا ما يراه المواطنين.