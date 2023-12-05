شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة ينتقد تصريحات سمير غطاس: أكاذيب وترويج للأوهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بشدة ما أورده سمير غطاس في لقاء سابق مع الإعلامي عمرو أديب حول اشتراطات إسرائيلية تتعلق بالحصول على تأشيرة إسرائيل لعودة المصريين من غزة، واصفًا ذلك بـ "الأكاذيب" و"الكلام المرسل" غير المؤيد بأي أدلة.

وأضاف عبد العزيز بأن مثل هذه المعلومات والتصريحات لا بد من تحرى الدقة قبل الحديث عنها، داعيًا المروجين لها إلى توخي الحذر، خاصة أنها أمور تتعلق بقضية أمن قومى والسيادة المصرية في ظل صراع محتدم في الشرق الأوسط وضغوطات دولية تمارس ضد مصر.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن البحث عن السبق الصحفي أو "التريند" لا يكون ببث الأكاذيب والترويج للأوهام، مؤكدًا أن هذا المسلك الإعلامي خطير، ويناقض أبسط قواعد المهنية الإعلامية، ويفتقر إلى الحس الوطنى فى ظل أزمة غزة التي يمكن أن تشعل فتيل حرب عالمية فى أى وقت.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن المصدر الرئيسي للمعلومات بهذا الصدد هي الخارجية المصرية، والتي اتسم أداؤها دومًا بالاحترافية والشفافية والمكاشفة، متسائلًا: لماذا يلجأ المحللون والإعلاميين والناشطون دومًا إلى "اختراع نظريات وهمية" بينما الحقائق يتم الكشف عنها من مصادرها، مضيفًا أن الخارجية المصرية أصدرت بيانًا بهذا الصدد تؤكد فيه على أن السلطات المصرية وحدها هى التى تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر ولا صحة لتدخل إسرائيل أو جهات أخرى فى ذلك.