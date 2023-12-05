شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الختامى لـ"المصريين الأحرار" بالمنيا لدعم المرشح الرئاسي السيسى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار،أن الحزب سيعقد مؤتمر ختامي لحملته الانتخابية الخاصة بتأييد ودعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الخميس المقبل في محافظة المنيا بالصعيد.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365"أن فترة الصمت لن تشهد دعاية ولكن الحث على المشاركة سيواصل الحزب العمل عليه من أجل تعريف المواطنين بأبعاد النزول وحجم الاستفادة منها، لافتا إل ىأن الحزب سيستعين بتجربة النزول في 2014 والتي كان لها زخم قوى بما حققته من تأثير في الخارج.

وأضاف "خليل" أن وجود 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية يمثلون فيها التيارات الطبيعية لأي انتخابات عالمية، وتتمثل في يمين الوسط ويسار الوسط والوسط واليسار،موضحا أنها تعد خطوة مهمة ترسخ الإصلاح السياسي وتبشر ببداية حقيقية لحياة سياسية أكثر حيوية منتظرة بعد انتهاء الاستحقاق.