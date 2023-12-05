شكرا لقرائتكم خبر عن أمين تنظيم حزب الجيل يناشد المواطنين المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن الموقف المصري داعم للقضية الفلسطينية، وإن مصر ساهمت في إعادة إحياء القضية في وجدان شعوب العرب والعالم، معربًا عن أمله في أن تكون نتيجة عملية 7 أكتوبر مثل ما نتج عن عبور 6 أكتوبر بكسر الجمود واستعادة الأرض.

جاء ذلك في كلمته بمؤتمر دعم الموقف المصري من القضية الفلسطينية ودعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بمحافظة المنيا، بحضور قيادات المحافظة التشريعية والتنفيذية والشعبية.

وعن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، قال "قاسم": إن الجميع يعلم قيمة هذا الرجل وإنجازاته وحجم التحديات التي عبر بالمصريين منها، وسياساته الإصلاحية وتبني منهج الإصلاح الجذري، وهو المنهج المخلص للوطن دون اعتبار المواءمات السياسية الشعبية".

وتابع: "رأينا فى حزب الجيل نموذجا نعلمه لكوادر الحزب لجزاء الأخلاق السياسية، وجاءت أحداث غزة لتعيد للرئيس السيسي الشعبية والزخم التي احتسبها في سبيل أدائه لأمانة المسئولية، وجعلت من التعاطى مع الشارع مسألة يسيرة وأكثر بساطة علينا كحزب، ولمسنا ذلك بقوة في كل مؤتمراتنا الشعبية بكافة ربوع الجمهورية من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها".

واستكمل أمين التنظيم قائلا: "إن هناك قوى تريد، ولكن فاجأتهم مصر الشعبية والرسمية بموقف لا ينفصل عما سيشهده من حشود أمام صناديق الانتخاب تجعلهم ييأسوا من محاولة الضغط على مصر"، مناشدا المواطنين المشاركة في الانتخابات الرئاسية.