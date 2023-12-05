اعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي إن "حزب الله اختار العودة إلى إطلاق النار في نهاية التهدئة، كنا نتوقع ذلك ونتهيأ له".
وأشار هيلفي الى "إننا نعمل بحزم حيال أي تهديد لأرضنا ونجبي من حزب الله ثمنا يجتهد لإخفائه. نركز على غزة إلى جانب العمليات الهادفة إلى خلق واقع أمني أفضل في الشمال".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اركان الجيش الاسرائيلي: نعمل بحزم حيال أي تهديد ونجبي من حزب الله ثمنا يجتهد لإخفائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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