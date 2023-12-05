الخارجية الأميركية: روسيا رفضت مقترحا "مهما" للإفراج عن أميركيين اثنين

أعلنت وزارة الخارجية الاميركية أن روسيا رفضت مقترحا جديدا للإفراج عن أميركيين هما مراسل "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش والعنصر السابق في البحرية الأميركية بول ويلان.
واوضح الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين "قدّمنا عددا من المقترحات بينها واحد مهم في الأسابيع الأخيرة.. رفضت روسيا هذا المقترح".
وأفاد ميلر بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والرئيس جو بايدن سيواصلان البحث عن سبل لإطلاق سراح الأميركيَّين اللذين تعتبر وزارة الخارجية أنهما "اعتقلا ظلما". وقال "لا يوجد أمر يحمل أولوية أكثر بالنسبة لوزير الخارجية ولا يوجد أمر يوليه الرئيس أهمية أكبر".
ورفض ميلر الإفصاح عن تفاصيل المقترح، بما في ذلك إن كان من الممكن إطلاق سراح سجناء روس.
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