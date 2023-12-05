"فايننشال تايمز": خلاف السياسيين الأوكرانيين مع تصرفات زيلينسكي يزداد بشكل كبير

اشارت صحيفة "فايننشال تايمز"، إلى أن "خلاف السياسيين الأوكرانيين مع تصرفات الرئيس فولوديمير زيلينسكي، يزداد بشكل كبير"، مشيرة الى إن "الخلاف بين زيلينسكي والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني مستمر منذ أكثر من عام، لكن الخلاف أصبح محور اهتمام وسائل الإعلام قبل شهر واحد فقط".

وفي وقت سابق، قال أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما، إن زيلينسكي يسعى للتخلص من معارضيه.