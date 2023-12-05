نتانياهو: نوسّع عمليات الجيش الاسرائيلي في كل أنحاء القطاع وهناك ترتيبات لردع حزب الله والانتصار في غزة

أكّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باننا "نوسّع عمليات الجيش في كل أنحاء غزة، ولا مكان لن نصل إليه". ولفت الى اننا "حددنا هدفا مشتركا هو إعادة الأمن في الجنوب والشمال، وهناك ترتيبات لردع حزب الله والانتصار في غزة، ونحن ملتزمون لسكان الشمال والجنوب والوسط بتوفير الأمن لأن تهديد حماس وحزب الله في كل مكان".

وأضاف في ما يتعلّق بقطاع غزة بعد انتهاء الحرب: "علينا نزح السلاح من غزة، ولن تقوم بذلك أي قوة سوى الجيش الإسرائيلي". وشدد على أنه "يجب أن تكون غزة مقسمة، والقوة الوحيدة التي تضمن هذا هو الجيش الإسرائيلي".

وتابع نتانياهو: "حاصرنا جباليا وخانيونس، ولا يوجد مكان لا نستطيع الوصول إليه، وجنودنا يقاتلون وجها لوجه". وقال إن "هناك ثمنا كبيرا ندفعه بخسارة جنودنا في هذه الحرب".

وقال وزير الأمن يوآف غالانت خلال مؤتمره الصحافي المشترك مع نتانياهو ورئيس الأركان هرتسي هليفي: "ليس لدينا شرعية لوقف الحرب".