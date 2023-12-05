مدير مكتب الرئيس الأوكراني: تأجيل المساعدات الأميركية سيخلق خطراً كبيراً بخسارة الحرب مع روسيا

اعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تأجيل المساعدات الأميركية لكييف، والتي يجري مناقشتها في الكونغرس، سيخلق خطراً كبيراً بخسارة أوكرانيا لحربها مع روسيا.

وأوضح أندريه ييرماك أمام الحضور في المعهد الأميركي للسلام، أنه سيكون من الصعب حقاً البقاء في نفس المواقع، ومن الصعب على الناس أن يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة، بدون دعم مباشر للميزانية.

من جهته، حذّر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سالفيان، من أن وقف المساعدات الأميركية لكييف سيسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتصار في حرب أوكرانيا.

وقال سالفيان لصحفيين في البيت الأبيض: "على الكونغرس أن يقرر ما إذا كان سيواصل دعمه للقتال من أجل الحرية في أوكرانيا، أم أنه سيتجاهل الدروس التي تعلمناها من التاريخ ويترك بوتين ينتصر". وتابع: "الأمر بهذه البساطة".

وفي رسالة وجّهتها، الاثنين، إلى مايك جونسون، رئيس مجلس النواب؛ حيث الأغلبية بيد الجمهوريين، حذّرت مديرة الموازنة في البيت الأبيض شالاندا يونغ من أنه إذا لم يتحرك الكونغرس بحلول نهاية العام ستنفد لدينا الموارد اللازمة لتسليم المزيد من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا، وتقديم المعدات من المخزونات العسكرية الأمريكية.

وجاء نشر رسالة مديرة الموازنة في البيت الأبيض في وقت تقر أوكرانيا بفشل هجومها المضاد الذي بدأ في حزيران، في حين تهاجم القوات الروسية مدينة أفدييفكا الواقعة شرقي أوكرانيا من اتجاهين جديدين.

واعتبر ساليفان أن التصويت ضد تمويل إضافي لأوكرانيا سيضر بأوكرانيا وسيساعد روسيا، وهذا الأمر سيضر بالديمقراطية.

وحضّ سالفيان كل أعضاء الكونغرس من ديمقراطيين وجمهوريين على التصويت لمصلحة التمويل الإضافي.