الرئيس الإيراني يزور روسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو غدا، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن الرئيس الإيراني سيتوجه صباح غد على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى إلى موسكو تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسيجري رئيسي في هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا مشاورات حول القضايا الثنائية، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة قضية فلسطين والتطورات في غزة.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية للرئيس الإيراني إلى روسيا منذ بداية الحكومة الحالية.