اختراق منشأة نووية يثير الرعب في بريطانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرضت منشأة سيلافيلد النووية البريطانية للاختراق لسنوات من قبل جماعات لها صلات بروسيا والصين، الأمر الذي أثار رعبا كبيرا، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان.

وتم اكتشاف الخروقات الأولى في عام 2015، عندما تم اكتشاف ما يسمى بالبرامج الضارة النائمة، حسبما كتبت صحيفة الجارديان أمس، نقلا عن مصادر في أجهزة الاستخبارات البريطانية ومكتب التنظيم النووي، لكنها ربما كانت تحدث في وقت أبعد من ذلك، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية ، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها.

وذكر مكتب التنظيم النووي فقط أنه لم يتم الالتزام بالمعايير السيبرانية في سيلافيلد، قائلا «إنه ليس بإمكانه التعليق بسبب التحقيقات المستمرة»، وأشارت صحيفة الجارديان أيضا أنه من غير الواضح ما إذا كانت البرامج الضارة قد أزيلت منذ ذلك الحين.

وقال التقرير «إن هذا قد يعني أن بعض الأنشطة الأكثر حساسية في سيلافيلد مثل نقل النفايات المشعة ومراقبة تسرب المواد الخطرة والتحقق من الحرائق ربما تكون قد تعرضت للخطر».

وكان كبار الموظفين قد تستروا على الهجمات الناجحة لسنوات وفقا للتقرير.

وردت سيلافيلد في بيان «ليس لدينا سجلات أو أدلة تشير إلى أن شبكات سيلافيلد قد تعرضت لهجوم ناجح من قبل جهات فاعلة بالطريقة التي وصفتها صحيفة الجارديان».