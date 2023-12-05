السفير الجاسوس يخدع الحكومة الأمريكية 40 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقي القبض على سفير أمريكي سابق له مسيرة مهنية طويلة في الحكومة الاتحادية، بتهمة العمل سرا منذ أوائل ثمانينات القرن العشرين لأجهزة الاستخبارات الكوبية كعميل أجنبي «سري»، وفقا لشكوى مكتب التحقيقات الاتحادي المقدمة في محكمة ميامي الاتحادية.

واستطاع فيكتور مانوال روشا (73 عاما) أن يخدع الحكومة الأمريكية أكثر من 40 عاما، وهو سفير سابق في بوليفيا عمل أيضا دبلوماسيا كبيرا في قسم رعاية المصالح الأمريكية في كوبا، وأمضى عطلة نهاية الأسبوع في الحجز بمركز الاحتجاز الاتحادي في ميامي ومثل للمرة الأولى أمام محكمة اتحادية.

وقال ممثلون للادعاء الاتحادي إنهم يعتزمون تقديم لائحة اتهام أمام هيئة محلفين كبرى، والسعي لاحتجازه في جلسة استماع اليوم أمام قاضي الصلح إدوين توريس الذي وقع على الشكوى لاعتقال روشا.

ورفضت محامية الدفاع عنه جاكلين أرانجو التعليق، وهي مدعية اتحادية سابقة في ميامي ولديها خلفية تتعلق بالأمن القومي، لكنها تعتزم الكفاح من أجل إطلاق سراح روشا قبل المحاكمة، ومن المقرر مثوله أمام المحكمة في 18 ديسمبر الحالي.

وعلى الرغم من أن شكوى مكتب التحقيقات الاتحادي لا تتهم روشا بالتجسس لصالح الحكومة الكوبية، إلا أن أكبر مسؤول عن إنفاذ القانون في البلاد وصفه بهذه الطريقة في بيان أصدرته وزارة العدل.