طائرة مسيرة تودي بحياة 80 مدنيا في نيجيريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل عدد غير مؤكد من المدنيين في هجوم بطائرة مسيرة خلال احتفالات في نيجيريا، وفقا لمسؤول محلي.

وألقى صامويل أروان، ممثل وزارة الأمن الداخلي في ولاية كادونا شمالي البلاد، باللوم على الجيش في الهجوم الذي وقع في منطقة ريجاسا في كادونا، حيث كان سلاح الجو في مهمة روتينية تستهدف الإرهابيين، وتعرضت مجموعة من المسلمين للهجوم عن طريق الخطأ، ولم يذكر أروان عددا دقيقا للضحايا.

وأفادت عدة صحف محلية بسقوط ما بين 30 و80 ضحية، ودعا عضو مجلس الشيوخ عن وسط كادونا، شيهو ساني، إلى إجراء تحقيق مستقل، فيما نفى الجيش هذه المزاعم، وقالت القوات الجوية النيجيرية إنها لم تكن تنفذ أي عمليات جوية في ولاية كادونا وضواحيها وقت الهجوم، كما أن القوات الجوية ليست الجهة الوحيدة التي تسير طائرات مسيرة قتالية مسلحة في شمال غرب نيجيريا.

ويقاتل الجيش النيجيري بنشاط جماعة بوكو حرام والعصابات الإجرامية العنيفة في المنطقة. وغالبا ما يتم نشر طائرات عسكرية مسيرة في هذه العملية.

وفي الماضي، وجهت اتهامات للجيش عدة مرات بقتل مدنيين عن طريق الخطأ في سياق العمليات العسكرية، وفي عام 2017، قصفت القوات الجوية عن طريق الخطأ مخيما للنازحين داخليا في بلدة ران الصغيرة في ولاية بورنو الشمالية الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.