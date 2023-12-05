شكرا لقرائتكم خبر الأوروبيون خائفون من عمليات إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى الأوروبيون مخاوفهم من اندلاع عمليات إرهابية على أرضهم نتيجة انحيازهم الواضح لإسرائيل في معركتها الغاشمة ضد غزة.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية إن الاتحاد الأوروبي يواجه حاليا خطرا إرهابيا متزايدا بسبب الحرب الدائرة في غزة.

وأضافت لدى وصولها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في اجتماع لوزراء الشؤون الداخلية بدول التكتل «في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس والاستقطاب الذي تسببه في مجتمعنا، مع موسم الأعياد المقبل، هناك خطر كبير من وقوع هجمات إرهابية في الاتحاد الأوروبي».

وأشارت يوهانسون إلى الهجوم بسكين الذي وقع السبت الماضي في باريس، حيث قتل سائح ألماني وأصيب شخصان، ولفتت إلى حوادث سابقة.