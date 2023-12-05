تصريح إسرائيلي استفزازي يؤجج الغضب العالمي

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وأضاف الكولونيل جوناثان كونريكوس للشبكة الأمريكية، أن بوسعه تأكيد ما أوردته وسائل إعلام بشأن اعتقاد الجيش الإسرائيلي بأن مدنيين فلسطينيين اثنين يقتلان، مقابل كل فرد من حماس تقتله إسرائيل، وتابع «يمكنني تأكيد هذا التقرير».
وتسبب التصريح في موجة غضب عالمية، بعدما وصل عدد شهداء فلسطين إلى أكثر من 16 ألف مدني، إضافة إلى 40 ألف جريح.
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