تصريح إسرائيلي استفزازي يؤجج الغضب العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في تصريح أثار الاستفزاز والكثير من الغضب، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن مقتل اثنين من المدنيين الفلسطينيين مقابل كل فرد من حماس يعد معدلا إيجابيا جدا.

وأضاف الكولونيل جوناثان كونريكوس للشبكة الأمريكية، أن بوسعه تأكيد ما أوردته وسائل إعلام بشأن اعتقاد الجيش الإسرائيلي بأن مدنيين فلسطينيين اثنين يقتلان، مقابل كل فرد من حماس تقتله إسرائيل، وتابع «يمكنني تأكيد هذا التقرير».

وتسبب التصريح في موجة غضب عالمية، بعدما وصل عدد شهداء فلسطين إلى أكثر من 16 ألف مدني، إضافة إلى 40 ألف جريح.