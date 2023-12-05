سقوط ضابط وجنديين إسرائيليين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس بمقتل ضابط وجنديين خلال القتال ضد حركة حماس في قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش منذ بدء الهجوم البري في أواخر أكتوبر الماضي إلى 78 قتيلا. ونقلت صحيفة تايمز اوف إسرائيل عن الجيش القول إن أربعة جنود آخرين أصيبوا بإصابات خطيرة في شمال غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيوسع حملته البرية لتشمل جميع المناطق في قطاع غزة، مما أدى إلى تجدد الدعوات لإسرائيل لحماية المدنيين الفلسطينيين في الوقت الذي تلاحق فيه ناشطي حماس.

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