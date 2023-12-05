شكرا لقرائتكم خبر وزيرة داخلية ألمانيا: أمن أوروبا في خطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضمت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أمس، لمفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون في الإعراب عن مخاوفها من تأثير الحرب الدائرة في غزة حاليا على الأمن داخل الاتحاد الأوروبي.

وقالت فيزر «إن الأحداث الأخيرة كشف مدى الخطورة والتهديد الوشيك لما وصفته بالإرهاب حاليا داخل الاتحاد الأوروبي، وأوضحت أن الحرب في غزة تسببت في هذا الوضع، وإن خطر المزيد من التعاطف والتطرف مرتفع».

وأضافت الوزيرة «نحن بحاجة حاليا إلى مراقبة التهديدات عن كثب والعمل مع الدول المجاورة لمكافحة الدعاية «.