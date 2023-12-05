وزيرة داخلية ألمانيا: أمن أوروبا في خطر

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وقالت فيزر «إن الأحداث الأخيرة كشف مدى الخطورة والتهديد الوشيك لما وصفته بالإرهاب حاليا داخل الاتحاد الأوروبي، وأوضحت أن الحرب في غزة تسببت في هذا الوضع، وإن خطر المزيد من التعاطف والتطرف مرتفع».
وأضافت الوزيرة «نحن بحاجة حاليا إلى مراقبة التهديدات عن كثب والعمل مع الدول المجاورة لمكافحة الدعاية «.
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