اخبار العالم

وزيرة داخلية ألمانيا: أمن أوروبا في خطر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر وزيرة داخلية ألمانيا: أمن أوروبا في خطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - انضمت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أمس، لمفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون في الإعراب عن مخاوفها من تأثير الحرب الدائرة في غزة حاليا على الأمن داخل الاتحاد الأوروبي.

وقالت فيزر «إن الأحداث الأخيرة كشف مدى الخطورة والتهديد الوشيك لما وصفته بالإرهاب حاليا داخل الاتحاد الأوروبي، وأوضحت أن الحرب في غزة تسببت في هذا الوضع، وإن خطر المزيد من التعاطف والتطرف مرتفع».

وأضافت الوزيرة «نحن بحاجة حاليا إلى مراقبة التهديدات عن كثب والعمل مع الدول المجاورة لمكافحة الدعاية «.

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة داخلية ألمانيا: أمن أوروبا في خطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا