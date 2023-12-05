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روسيا تسقط 22 مسيرة أوكرانية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أنها تصدت لعدة هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وقالت الوزارة، عبر تطبيق تليجرام، «إنه تم تدمير 22 طائرة مسيرة واعتراض 13 أخرى فوق بحر آزوف، وشبه جزيرة القرم في البحر الأسود».

وتشن روسيا حربا واسعة النطاق ضد أوكرانيا المجاورة منذ أكثر من 21 شهرا.

وفي إطار التصدي للغزو الروسي لأراضيها، قامت أوكرانيا مرارا وتكرارا بقصف البنية التحتية العسكرية على الأراضي الروسية، سواء في المناطق الحدودية أو النائية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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