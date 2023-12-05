شكرا لقرائتكم خبر روسيا تسقط 22 مسيرة أوكرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت الوزارة، عبر تطبيق تليجرام، «إنه تم تدمير 22 طائرة مسيرة واعتراض 13 أخرى فوق بحر آزوف، وشبه جزيرة القرم في البحر الأسود».
وتشن روسيا حربا واسعة النطاق ضد أوكرانيا المجاورة منذ أكثر من 21 شهرا.
وفي إطار التصدي للغزو الروسي لأراضيها، قامت أوكرانيا مرارا وتكرارا بقصف البنية التحتية العسكرية على الأراضي الروسية، سواء في المناطق الحدودية أو النائية.
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