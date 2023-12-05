ميقاتي: هدفنا الأساسي تجنيب لبنان حرباً كبيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أمس، أن الهدف الأساسي لحكومته هو تجنيب لبنان أي حرب كبيرة قد تحصل.

ونقلت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان عن ميقاتي قوله خلال استقباله أعضاء السلك القنصلي في لبنان إنه «سيتم إجراء مفاوضات خلال الأشهر المقبلة عبر الأمم المتحدة من أجل المزيد من الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية بدءاً باستكمال تنفيذ القرار 1701 وصولاً إلى الاتفاق على النقاط الخلافية الحدودية مع إسرائيل».

وجدد ميقاتي التأكيد على أن «لبنان في عين العاصفة ويطلب السلام ويريد أن تعيش الأجيال القادمة بسلام».

وأوضح أن «المسألة الأساسية هي انتخاب رئيس جديد للبلاد فإذا لم يتم ذلك سيصبح لبنان خارج التاريخ والجغرافيا فور عقد طاولة للسلام في المنطقة».

وصباح أمس، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط أطراف بلدتي «الناقورة» و«ميس الجبل» الحدوديتين جنوب لبنان.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، تعرض محيط بلدتي «شيحين» و«الجبين» في قضاء صور جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي.