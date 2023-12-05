العربية للتنمية الإدارية تطلق المؤتمر العربي السادس للتواصل والعلاقات العامة في شرم الشيخ

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العربي السادس للتواصل والعلاقات العامة " التواصل المؤسسي المستدام والذكاء الاصطناعي وتحدياته: نحو رؤية مستقبلية والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية في الفترة من 7:5 ديسمبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ جمهورية مصر العربية، وبحضور نخبة من أصحاب الاختصاص والخبرات والأكاديميين في مجالات الاتصال المؤسسي والإدارة الرشيقة والتنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي والعلاقات العامة والإعلام بكافة صوره، من مختلف الدول العربية.



وأشار الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة، في كلمته بافتتاح المؤتمر، إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المناسبة لتعزيز التواصل المؤسسي الحكومي وغير الحكومي، من أجل تحقيق الرؤية والرسالة المنشودة للمنظمات بكل أشكالها وأحجامها، وترسيخ دعائم استدامة المؤسسات من خلال توظيف أحدث الأدوات والتوجهات التكنولوجية والممارسات الفضلى في عالم الإعلام والاتصال المؤسسي المستدام، إضافة إلى استشراف تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على العملية الاتصالية وما يمكن أن ينجم عن ذلك من تحديات وإشكالات أخلاقية ومهنية.



يتناول المؤتمر العديد من المحاور من بينها، الممارسات الفضلى في توظيف المنصات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء المؤسسات، فرص وتحديات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاتصالية المؤسسية، دور المؤثرون في الوصول للجماهير وتعزيز مكانة المؤسسة، المؤشرات والمقاييس الإقليمية والدولية لنجاح الاتصال المؤسسي المستدام، التواصل المؤسسي الداخلي ودوره في التحول من القيادة الرشيقة إلى القيادة المستدامة، ودور برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في تعزيز السمعة وبناء الصورة الذهنية في عصر التقنيات الرقمية.