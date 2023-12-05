سلطنة عمان تؤكد مجددا دعمها المتواصل لمسيرة مجلس التعاون الخليجي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أن سلطنة عُمان تؤكد مجددا دعمها المتواصل لمسيرة مجلس التعاون الخليجي، وتُعرب عن تقديرها البالغ لدولة قطر لمساعيها الخيرة، من أجل استتباب الأمن والسلام في المنطقة.



وقال آل سعيد لدى وصوله إلى قطر لترؤس وفد السلطنة المشارك في أعمال مؤتمر القمّة الـ44 لقادة دول مجلس التعاون نيابة عن السلطان هيثم بن طارق، إن سلطنة عُمان باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون لَتُعرب عن تقديرها الكبير لِما حققه المجلس من إنجازات في مختلف المجالات، وذلك بفضل توجيهات القادة الخليجيين وتعاون الدول الأعضاء، مما كان له أبلغ الأثر في تعزيز التعاون والتكامل بين الشعوب الخليجية التي يجمعها التاريخ المشترك، والمصير الواحد.



واضاف: لقد شهدت الساحة الإقليمية في الآونة الأخيرة العديد من التطوُّرات المتسارعة التي ألقت بظلالها على العديد من الدول، مما يتطلب المزيد من الجهود لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى في مواجهة كافة التحدّيات، بما يضمن لشعوب المنطقة مواصلة مسيرتها في أجواء يسودها الهدوء والاستقرار.



رافق فهد بن محمود آل سعيد وفد رسمي ضم كلًّا من: بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، والدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وقيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير السّيد عمار بن عبد الله البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة قطر، وعبدالله بن خلفان البلوشي رئيس المكتب الخاص لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.