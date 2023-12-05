اليابان تأمل في تهدئة التوتر في غزة قريبا

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، إنه يأمل تهدئة التوتر في غزة في أقرب وقت.



وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية، السبت، يواصل كيشيدا لقاءاته على هامش المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في مدينة دبي الإماراتية.



وأضاف أنه خلال اللقاء الذي استمر 30 دقيقة مع الرئيس الإسرائيلي هرتصوغ، أعرب كيشيدا عن أمله تهدئة التوتر بقطاع غزة في أقرب وقت.



وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أن زيادة الإمدادات المادية واللوازم، أمر حيوي لتحسين الوضع الإنساني في غزة.



وخلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد كيشيدا أن استمرار الحرب في غزة أمر مؤسف، وأنه من المهم العودة إلى الاتفاق التهدئة في أقرب وقت.



وانطلق المؤتمر الثامن والعشرون لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الخميس، في مدينة إكسبو دبي، بمشاركة عربية وعالمية واسعة، ويستمر حتى 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.



وصباح أمس الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

المصدر : وكالات