عنصر أمن بمكتب نتانياهو حاول تفتيش رئيس أركان الجيش خشية من إدخال جهاز تسجيل لاجتماع "كابينيت الحرب"

عمَد عنصر أمن إلى محاولة تفتيش رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قبيل بدء اجتماع "كابينيت الحرب" في مقرّ وزارة الأمن في تل أبيب، بحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية 13 في تقرير نشرته مساء اليوم، مشيرة فيه إلى ما وصفته بـ"الحادثة غير العادية".

وذكرت القناة أنه لدى "دخوله إلى الاجتماع، حاول رئيس الأركان هرتسي هليفي أن يشقّ طريقه إلى القاعة، ثم طلبت حارسة أمن من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو تفتيشه". وأضافت أن ذلك جاء "للتأكُّد من عدم وجود أي جهاز إلكترونيّ أو جهاز تسجيل إلى داخل القاعة".

وأضاف التقرير أن هرتسي "غضب وتحدث داخل الغرفة إلى الحاضرين، ومن بينهم السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، آفي غيل، وأعرب عن سخطه إزاء الحدث".

ونقل التقرير عن مسؤولين في مكتب نتانياهو قولهم إن حارس الأمن لم تتلقّ أي تعليمات بشأن ذلك، وأنهم لا يتعاملون وفق إجراءات أمنية بما يخصّ ذلك. وأضافوا أن "حارسة الأمن أرادت ببساطة التأكد من أن جميع المشاركين في المناقشة لم يكن لديهم أجهزة تسجيل".