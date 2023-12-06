نقل "المونيتور" عن مصادر مطلعة بان إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن حددت بداية العام المقبل لإنهاء إسرائيل عمليتها العسكرية الكبيرة في غزة. كما نقلت "المونيتور" عن مصادر مطلعة بان "واشنطن تعتقد أن إسرائيل تقترب من استنفاد أهداف العملية البرية الواسعة النطاق بغزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "المونيتور": إدارة بايدن تحدد بداية العام المقبل لإنهاء إسرائيل عمليتها العسكرية الكبيرة في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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