هاجم اسرى إسرائيليون أفرجت عنهم حركة "حماس" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال اجتماع معه، وأكدوا أنهم كانوا يخافون خلال احتجازهم من القصف الإسرائيلي وليس من "حماس". ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن الاسرى المفرج عنهم قولهم: "ليس لديكم أي فكرة عما تفعلونه هناك، لقد جلسنا في الأنفاق وخشينا أن تقتلنا إسرائيل" وليس "حماس".

كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيليون مفرج عنهم في غزة يهاجمون نتانياهو وجها لوجه: كنا نخاف من القصف الاسرائيلي وليس من حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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