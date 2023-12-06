موظفو مستشفى بيروت الحكومي: للاعتصام والتوقف عن العمل يوم الخميس 7 الحالي اذا لم تسدد الرواتب غدا

لفتت لجنة موظفي مستشفى بيروت الحكومي الجامعي في بيان، الى انه "مع بداية كل شهر تتكرر أزمة تسديد الرواتب لموظفي مستشفى بيروت الحكومي"، وقالت: "صرنا ملزمين في كل مرة لرفع الصوت حتى نحصل على فُتات حقنا المتمثل براتب لا يكفي الموظف لعشرة ايام في احسن الاحوال، ورغم تحملنا كموظفين لمسؤولياتنا وقيامنا بواجبنا الوظيفي والمهني والإنساني، تبادلنا اللجنة الإدارية ورئيسها والمسؤولون عن مالية المستشفى بكثير من الاستخفاف وعدم الوضوح وتكرار الأعذار لعدم دفع الرواتب، كان آخرها حسب الإدارة أزمة تواقيع وعدم حضور حاكم مصرف لبنان بالوكالة إلى مكتبه ليتم صرف رواتب أكثر من ٩٠٠ عامل في اكبر مؤسسة استشفائية حكومية، مع الإشارة إلى تحصيل مبلغ مهم من مستحقات المستشفى خلال شهر 11 حيث قاموا بدفع مئات آلالاف من الدولارات للموردين خلال الأيام القليلة الماضية".

وختمت: "امام هذا الواقع وفي حال عدم تسديد الرواتب غداً، نجد أنفسنا مضطرين للاعتصام والتوقف عن العمل نهار الخميس الواقع في 7 الحالي، مكررين مناشدة معالي وزير الصحة العامة للتدخل ووضع حل نهائي للأزمة المالية والادارية لمستشفى بيروت الحكومي".