أعلنت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، في بيان، أن "القوات المسلحة اللبنانية أكدت مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين عندما استهدف الجيش الإسرائيلي قاعدتهم هذا اليوم، وهذه هي المرة الأولى التي يُقتل فيها جندي من الجيش اللبناني خلال هذه الفترة الحرجة"، لافتةً ان "الجيش اللبناني لم ينخرط في النزاع مع إسرائيل".
وأضاف بيان اليونيفيل: "خلال الأيام الأخيرة، شهدنا زيادة سريعة ومثيرة للقلق في أعمال العنف. ونواصل حثً الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على إنهاء دائرة العنف، التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على الناس على جانبي الخط الأزرق".
كانت هذه تفاصيل خبر اليونيفيل: الجيش اللبناني لم ينخرط في النزاع مع إسرائيل ولكنه يُستهدَف منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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