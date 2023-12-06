الكرملين: تخفيضات "أوبك+" ستسري بعد فترة وبوتين يزور منطقة الخليج غدا

ذكر الكرملين أن تنفيذ تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها مجموعة "أوبك+" سيستغرق بعض الوقت، كما أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الإمارات والسعودية غدا الأربعاء.

واوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "بوتين سيستضيف أيضا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو يوم الخميس".

وقال بيسكوف "الحقيقة هي أن هناك عناصر جمود في سوق النفط، فهي كبيرة وثقيلة للغاية. لذلك، يتأخر السريان في بعض الأحيان. ومن ثم، سيستمر التنسيق".

وردا على سؤال بخصوص ما إن كان بوتين سيناقش التحركات المنسقة المحتملة في أسواق النفط العالمية خلال زيارته، قال بيسكوف "هذه المحادثات تعقد في إطار مجموعة أوبك+، لكن التعاون في هذا الأمر على جدول الأعمال دائما".

وبشكل منفصل، قال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية إن التعاون السعودي الروسي داخل أوبك+ "مثمر". ونقلت وكالات أنباء روسية عن أوشاكوف قوله "التنسيق الروسي السعودي الوثيق جدا بهذا الشكل ضمان على الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية".

وأكد الكرملين لاحقا أن بوتين سيجري محادثات مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بشأن التعاون داخل أوبك+.

وتتعاون روسيا مع الدول الثلاث الأعضاء في مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط، والتي أعلنت الأسبوع الماضي عن تخفيضات طوعية جديدة في الإنتاج استقبلتها سوق النفط بتشكك إزاء إمكان تنفيذها بالكامل.

وانخفضت أسعار النفط اثنين بالمئة الأسبوع الماضي بعد إعلان أوبك+، لكن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت اليوم الثلاثاء.

وأقام بوتين والأمير محمد بن سلمان روابط وثيقة واضطلعا بدور محوري في اتفاق 2016 الذي تشكلت بموجبه مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا.