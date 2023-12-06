وزيرا خارجية بريطانيا والصين يناقشان خططهما لإقامة "علاقات بناءة"

اعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه تحدث مع نظيره الصيني وانغ يي اليوم وناقشا "خططهما لإقامة علاقات بناءة".
وذكر كاميرون بانه "ستستمر بريطانيا في التواصل مع الصين حول ما يعزز مصالحنا"، مضيفا أنهما بحثا أيضا الوضع في إسرائيل وغزة والحرب في أوكرانيا.
وأثار تعيين رئيس الوزراء ريشي سوناك لرئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية الشهر الماضي قلقا بين بعض المشرعين في حزب المحافظين حول ما سيعنيه ذلك بالنسبة لنهج الحكومة تجاه الصين.
وأشاد كاميرون عندما كان رئيسا للوزراء "بالعصر الذهبي" بين بريطانيا والصين في عام 2015 لكن سوناك قال إن هذه الأيام قد ولت، وسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأمن القومي وإقامة تعاون أفضل في مجال التجارة وتغير المناخ.
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