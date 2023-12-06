وصول الإعصار ميشاونغ إلى الساحل الجنوبي الشرقي للهند ومقتل ثمانية أشخاص في عواصف

وصل الإعصار ميشاونغ إلى الساحل الجنوبي الشرقي في الهند بعدما قُتل ثمانية أشخاص في عواصف، على ما أعلنت السطات.

وضرب الإعصار ساحل ولاية أندرا براديش ظهر الثلاثاء (06,30 بتوقيت غرينتش) على شكل "عاصفة إعصارية قوية" مصحوبة برياح وصلت سرعتها إلى مئة كيلومتر في الساعة، حسبما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الهندية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية من "أمطار غزيرة بشكل استثنائي" في بعض المناطق.

في مادراس عاصمة ولاية تاميل نادو، قُتل ثمانية أشخاص غرقًا أو صعقًا بالكهرباء أو بعد سقوط شجرة أو جدار عليهم، حسبما أفادت الشرطة في بيان.

وقال رئيس حكومة ولاية تاميل نادو م.ك. ستالين في بيان، "نواجه أسوأ عاصفة في تاريخنا الحديث".

واقتُلعت أشجار وجُرفت مركبات بسبب الأمطار الغزيرة، بحسب صور انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وشوهدت سيارات تطفو وسط سيول وغمرت المياه منازل وشوهد تمساح يسبح في شوارع المدينة.

وضرب الإعصار الساحل الجنوبي الشرقي للهند قرب مدينة باباتلا على مسافة 300 كيلومتر بين مدينتي نيلور وماشيليباتنام، على أن تخف قوته مساء الثلاثاء.

ويحذر العلماء من أن العواصف أصبحت أكثر قوة مع ارتفاع درجة حرارة العالم بسبب التغير المناخي.