ذكرت هيئة البث الإسرائيلية في نشرتها المسائية اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يراقب محور فيلادلفيا الواقع بين مصر وقطاع غزة المحاصر، بادعاء منع "هروب قيادات في حركة حماس أو تهريب رهائن إلى مصر".
وأكدت هيئة البث أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر هذه التفاصيل، رغم التقارير التي كانت قد أشارت إلى "رسائل مصرية واضحة" برفض أي وجود إسرائيلي على محور فيلادلفيا المتاخم للشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
وتسعى سلطات الاحتلال إلى تعزيز تدخلها في عملية المراقبة، سواء في حركة الأفراد أو البضائع في معبر رفح، وسط مخاوف من أن النظام في مصر "يمكن أن يقبل بوجود وتدخل إسرائيلي" بعيدًا عن وسائل الإعلام والتصريحات الرسمية التي سترفض الفكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يراقب محور فيلادلفيا بين غزة ومصر لمنع تهريب الاسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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