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الأمم المتحدة: حملة الاحتلال جنوب غزة أنهت أي إمكانية للقيام بعمليات إنسانية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحملة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي غزة مدمرة بنفس القدر الذي كان شمال القطاع.

وأكد جريفيث على أن الحملة الاحتلال الإسرائيلي جنوب غزة خلقت ظروفا مروعة وأنهت أي إمكانية للقيام بعمليات إنسانية ذات معنى.

وكان وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت أوضح أنهم تقدموا من شمال غزة إلى الجنوب، مؤكدا أن ضرباتهم على خانيونس كبيرة، مشيرا إلى أن ليس لديه شرعية لوقف الحرب وأن الأمر الشرعي الوحيد هو استمرار الحرب حتى القضاء على حماس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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