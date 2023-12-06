النار طلعت دورين.. حريق يلتهم "هايبر ماركت" شهير في الإسكندرية(فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

نشب حريق هائل بـ "هايبر ماركت" شهير بشارع محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية، ما أسفر عن التهام النيران لمحتوياته، فيما سيطرت الحماية المدنية على النيران.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا يفيد نشوب حريق وتصاعد ألسنة النيران والدخان بأحد المحال بشارع متفرع من شارع محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر بالقرب من كورنيش الإسكندرية.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة نشوب حريق بهايبر ماركت شهير أسفل عقار بالشارع المشار إليه، ما أسفر عن تفحمه وتصاعد ألسنة الدخان لطابقين وجزء من الطابق الثالث.

جرت السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة، فيما يجري التأكد من وجود إصابات من عدمه.

حرر المحضر بقسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.