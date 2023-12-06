شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين.. مقتل 25 شخصًا إثر سقوط حافلة بأحد الأودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مسؤولة محلية فلبينية أن ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا حتفهم الثلاثاء عندما سقطت حافلة ركاب في واد أثناء مرورها بأحد المنحنيات الخطيرة في وسط الفلبين.

وقالت رودورا كادياو حاكمة إقليم أنتيك الواقع بوسط الفلبين إن الحافلة كانت تقل ما إجماليه 53 شخصا عندما وقع الحادث في منطقة جبلية ببلدة هامتيك بإقليم أنتيك، على بعد 450 كيلومترا جنوب مانيلا.

وأضافت كادياو "هذا ليس مجرد حادث مأساوي، إنها كارثة مأساوية"، مضيفة أن عدد القتلى قد يرتفع لأن الضحايا الذين أصيبوا بجروح خطيرة ما زالوا ينقلون إلى المستشفى.

المنحنى القاتل

وأوضحت حاكمة الإقليم في مقابلة تلفزيونية: "عمليات الانتشال والإنقاذ لا تزال مستمرة في الموقع.. لم يتم تحديد مصيرهم جميعا بعد.. وبحسب ما تردد، فقد تكدس الضحايا واحدا فوق الآخر، وتم دفع آخرين بعيدا عن مكان ( الحادث )".

ووفقا للتحقيقات الأولية، اصطدمت الحافلة بحاجز خرساني عند منحنى على الطريق السريع ثم سقطت في الوادي.

وأفادت كادياو: "نحن نسمي هذه المنطقة بالمنحنى القاتل.. لقد وقعت بالفعل العديد من الحوادث في هذه المنطقة."