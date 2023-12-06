شكرا لقرائتكم خبر عن "كوب 28".. أمريكا تتعهد بـ 215 مليون دولار لدعم صغار المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال "مبادرة إطعام المستقبل"، عن التزام بقيمة 215 مليون دولار، وذلك رهناً بالأموال المتاحة؛ بهدف دعم صغار المزارعين في الوصول إلى الابتكارات الذكية مناخياً ومواصلة تحقيق إنتاج مستدام للغذاء في مواجهة التغير المناخي.

جاء ذلك على هامش الدورة الـ28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ.

الأنظمة الغذائية

وقالت مديرة الوكالة سامانثا باور: "يصيب الجوع 735 مليون شخص حول العالم، ومن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الغذاء بنسبة 50 % بحلول عام 2050".

وتابعت: "وعليه، قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشاركتها في الدورة الـ28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، بتسليط الضوء على التزامها بتحويل الأنظمة الغذائية، لكن لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا".